Carille trabalha bola parada do Santos antes de pegar o Mirassol pela Série B

Nesta quinta-feira, o Santos realizou o segundo treinamento em preparação para enfrentar o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B, na Vila Viva Sorte. O confronto acontecerá às 18h30 (de Brasília) desse sábado.

Na atividade, o técnico Fábio Carille comandou um ensaio de bola parada. Ainda houve, por fim, uma parte tática no CT Rei Pelé.

Para a partida, o treinador não poderá contar com João Schmidt e Tomás Rincón. O brasileiro está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e o venezuelano está servindo a sua seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Em busca de definir o substituto de Schmidt, Carille terá mais uma sessão de treino antes do jogo. O Santos busca diminuir a pressão com uma atuação vitoriosa convincente.

Na segunda posição, o Peixe está com 53 pontos, com um a menos do que o Novorizontino, líder. O primeiro clube fora da zona de acesso é o América-MG, com 47 unidades.