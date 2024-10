'Brasil não é um time, é um bando', diz Renato Maurício Prado

O Brasil venceu o Chile de virada no fim com o brilho dos jogadores do Botafogo e respirou nas Eliminatórias da Copa. No Fim de Papo - Prorrogação, o colunista Renato Mauricio Prado criticou o desempenho do time de Dorival Jr., que saiu atrás do placar com um minuto e conseguiu a vitória aos 43 do segundo tempo.

Na avaliação de RMP, a seleção de Dorival Jr está longe de ser um time e ainda não apresenta padrão nem variação de jogo. 'É um bando com a camisa amarela', afirmou o colunista do UOL.

Esse é um dos piores Chiles que eu já vi jogar, o que depõe ainda mais contra o desempenho da seleção do Dorival. A seleção do Dorival é uma seleção arame liso: 70% de posse de bola e eu queria que vocês me dissessem qual foi a grande defesa do goleiro chileno, as duas bolas que foram no gol entraram. O goleiro não pegou bola impossível nenhuma, porque simplesmente o Brasil não conclui. Quando conclui, conclui pra fora.

O Brasil não é um time, isso que me preocupa mais, o Brasil está longe de poder ser considerado um time — é um bando em campo, um bando com a camisa amarela, dependendo de uma jogada individual, como foi a jogada do Luiz Henrique. Está preocupante a situação. O time não existe, é como se fosse início de trabalho, primeiro jogo da era Dorival, ninguém se conhece e o Dorival está começando a tatear o time, mas não é o caso, o Dorival já tem várias partidas, inclusive uma Copa América inteira. É muito preocupante a situação, não vejo sequer um esboço de time. Renato Mauricio Prado

