Botafoguenses decidem, Brasil vira sobre o Chile e sobe para o quarto lugar das Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada, no estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Vargas fez para os mandantes, enquanto Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, anotaram os dos visitantes.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior subiu para o quarta lugar do torneio, com 13 pontos. Os chilenos, por sua vez, estão em nono, com cinco. Veja a tabela completa e atualizada AQUI.

O Brasil volta a campo na terça-feira, quando encara o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O embate será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília). No mesmo dia, o Chile visita a Colômbia, às 17h30.

O jogo



Atuando diante dos seus torcedores, os chilenos começaram a partida com tudo. Com apenas um minuto, Loyola apareceu com muita liberdade na direita e cruzou na segunda trave. Sem marcação, Vargas testou e encobriu Ederson para abrir o placar.

Aos 13, quase saiu mais um. Osorio fez ótima jogada individual pelo meio, limpou a marcação e finalizou com perigo, à direita da meta brasileira.

O Brasil, por sua vez, passou a entrar no jogo com cerca de 15 minutos, quando Rodrygo agrediu pela esquerda e tentou o chute cruzado. No meio do caminho, a bola desviou na marcação e se perdeu pela linha de fundo.

Na sequência, Abner foi acionado na esquerda e cruzou com veneno. Maripán desviou para trás e quase fez gol contra. Nos minutos seguintes, os visitantes seguiram rondando a área adversária, porém ainda com muitas dificuldades de criar situações reais.

Já aos 45 minutos, saiu o empate da Seleção. Savinho arrancou pela direita, pedalou e cruzou na medida para Igor Jesus. Estreando com a Amarelinha, o centroavante do Botafogo desviou de cabeça e deixou tudo igual.

2º tempo

O Brasil voltou mais ligado para a etapa final. Com cinco minutos, Rodrygo fez boa jogada individual, cortou para o meio e bateu nas mãos de Cortés. No lance seguinte, até saiu a virada. Rapinha recebeu ótimo passe, driblou o goleiro e empurrou para o fundo da rede. O atacante, contudo, estava em posição irregular.

A partir de então, a equipe de Dorival Júnior seguiu dominando a posse de bola, mas sem efetividade. A melhor chance saiu aos 28. Igor Jesus recebeu de Danilo e saiu cara a cara com o goleiro, que ganhou a dividida e ficou com a bola.

Do outro lado, o Chile, empurrado pela sua torcida, tentou crescer na reta final do jogo. Os mandantes, entretanto, também sofreram para levar perigo.

Então, com o relógio já marcando 44 minutos, saiu a virada brasileira. Luiz Henrique dominou pela direita, fez ótima jogada individual e chutou colocado, sem chances para Cortes.

Nos minutos finais, o Chile tentou pressionar em busca da igualdade, mas nada foi suficiente. Assim, a Seleção saiu de Santiago com os três pontos na mala.

FICHA TÉCNICA:



CHILE 1 X 2 BRASIL

Local: estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago (Chile)



Data: 10 de outubro de 2024, quinta-feira



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Dario herrera (ARG)



Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)



VAR: Hector Paletta (ARG)



Cartões amarelos: Galdames (Chile); Paquetá, Danilo (Brasil)

GOLS: Vargas, 1 do 1ºT (Chile); Igor Jesus, aos 45 do 1ºT, e Luiz Henrique, aos 44 do 2ºT (Brasil)

CHILE: Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán, Galdames (Marcelo Morales) e Pavez (Alarcón); Echeverría, Valdés (Tapia); Osorio, Dávila (Cepeda) e Vargas (Palacios).



Técnico: Ricardo Gareca

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); André (Bruno Guimarães) e Lucas Paquetá (Gerson); Savinho (Luiz Henrique), Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus (Endrick).



Técnico: Dorival Júnior