Joia do Santos faz gol à la Messi, Bolívia bate Colômbia e pressiona Brasil

A Bolívia contou com um golaço de Miguelito — ao melhor estilo Messi — e venceu a Colômbia por 1 a 0 na altitude, nesta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A joia do Santos marcou o golaço no segundo tempo. Ele enfileirou adversários e soltou uma bomba com a perna esquerda. A bola entrou no ângulo do gol colombiano [veja abaixo].

A vitória boliviana foi heroica. Cuellar foi expulso ainda no começo da partida após matar um contra-ataque colombiano com Martínez, deixando a seleção com um a menos por mais de um tempo e meio.

A partida foi disputada no Estádio Municipal de El Alto. O palco do jogo está localizado a 4.150m de altitude — mais acima até do que La Paz, onde a seleção geralmente manda os seus jogos — e pertence ao Always Ready.

O confronto teve alguns 'brasileiros'. Além do boliviano Miguelito (Santos), a partida contou com os colombianos Jhon Arias (Fluminense), Santiago Arias (Bahia) e Richard Ríos (Palmeiras). O árbitro da partida foi Wilton Pereira Sampaio.

O resultado colocou ainda mais pressão no Brasil. A Bolívia chegou aos 12 pontos, assumiu a quinta colocação e ultrapassou o Brasil, que foi para o sétimo lugar. A Colômbia segue com 16, na vice-liderança.

Como foi o jogo

A pressão boliviana esperada por causa do jogo na altitude começou como o esperado, mas foi por água abaixo. Isso porque, depois de algumas chances, a Bolívia ficou com um jogador a menos logo aos 21 minutos. Após tentativa de finalização do ataque dos mandantes, a bola se ofereceu para Martínez, da Colômbia, arrancar com campo livre. Ele foi derrubado por Cuellar, que foi expulso imediatamente pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

A Colômbia se tornou dona do jogo, mas parou na trave de maneira inacreditável. Córdoba chegou perto de abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas, sem goleiro, completou cruzamento rasteiro na trave.

A tarde heroica boliviana foi sacramentada com um lance à la Messi. Miguelito recebeu pela direita, levou para o meio, deixou dois defensores para trás — um deles no chão — e finalizou firme. A bola morreu no ângulo direito de Vargas, que nada pôde fazer.

MIGUELITO GOLAZO GOLAZO GOLAZO!!!! pic.twitter.com/O1JKda2y3c -- FÚTBOL BOLIVIANO (@fulboliviano) October 10, 2024

Em vantagem, os bolivianos se fecharam ainda mais e viram a pressão colombiana aumentar. A seleção visitante ficou na bronca com Wilton Pereira Sampaio por um possível pênalti após toque de mão na área boliviana, mas o árbitro brasileiro não marcou e também não foi chamado pelo VAR para revisar.