Bia Haddad fica fora das quartas em Wuhan, mas vai voltar ao top 10

Em um dia pouco inspirado, Beatriz Haddad Maia acabou eliminada nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China. A brasileira, atual número 12 do mundo, foi superada pela polonesa Magdalena Frech, 27ª do ranking, por 6/3 e 6/2.

Com o resultado, Bia acaba, pela segunda semana consecutiva, sem confirmar um esperado duelo com Aryna Sabalenka, número 2 do mundo. No torneio anterior, o WTA 1000 de Pequim, brasileira e bielorrussa poderiam ter se enfrentado nas oitavas de final, mas Bia foi eliminada uma rodada antes. A história se repete agora, em Wuhan. Sabalenka venceu e avançou nesta quinta-feira, mas sua adversária nas quartas será Frech.

Foi a primeira vitória da polonesa sobre Haddad Maia em quatro confrontos. Até hoje, Frech só havia vencido um set da brasileira, o que aconteceu no WTA de Birmingham de 2022, na grama.

A boa notícia do dia para a paulista de 28 anos é que ela retornará ao top 10 na próxima semana. Apesar de não avançar nesta quinta-feira, Bia também contou com derrotas de Daria Kasatkina e Marta Kostyuk, que poderiam tirá-la do grupo das dez melhores. Na próxima segunda-feira, Bia será a décima do ranking, igualando a melhor posição de sua carreira, alcançada em maio do ano passado.