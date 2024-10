Autópsia determina causa da morte de jogador grego encontrado na piscina

George Baldock morreu afogado, segundo concluiu autópsia realizada no corpo do jogador que foi encontrado sem vida na noite desta quarta-feira (9), em sua casa, na Grécia.

O que aconteceu

Baldock foi achado pelo dono da casa após a esposa do atleta, que mora na Inglaterra, não conseguir contato com o marido desde o início do dia.

As autoridades encontraram uma garrafa de vodka junto à piscina, assim como alguns copos, enviados para análise laboratorial, segundo informações do Sportal, da Grécia. A polícia não detectou sinas de roubo ou qualquer outro tipo de atividade criminosa.

Os exames determinaram que Baldock ficou na água cerca de cinco horas antes de ser encontrado morto. As câmeras de segurança do local ainda serão analisadas.

Um patologista forense foi chamado ao local e examinou o corpo, que não tinha nenhuma evidência de atividade criminosa. A polícia revistou a casa para determinar se havia algum sinal de roubo, com resultado negativo. Além disso, uma equipe especializada da Diretoria de Investigação Criminal realizou busca na casa para descartar a possibilidade de atividade criminosa

Porta-voz da polícia grega

George Baldock foi homenageado nesta quinta-feira antes e durante a vitória de 2 a 1 da Grécia sobre a Inglaterra, pela Liga das Nações. As seleções respeitaram um minuto de silêncio antes da partida, e jogadores gregos comemoram gol mostrando a camisa do ex-companheiro.

Quem era George Baldock

George Baldock fez carreira na Inglaterra e foi contratado há dois meses pelo Panathinaikos. Ele atuava como lateral, tinha 31 anos e fez 12 jogos pela seleção grega, o último em março de 2024.

Baldock nasceu na Inglaterra, mas tinha nacionalidade grega. Ele passou por times como MK Dons, Tamworth e Oxford United antes de ganhar fama nacional pelo Sheffield. O jogador deixa esposa e um filho.