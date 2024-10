Árbitro de Fluminense x São Paulo e jogador do Athletico-PR conseguem efeito suspensivo no STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) concedeu um efeito suspensivo ao árbitro Paulo Zanovelli e ao lateral Fernando, do Athletico-PR, nesta quinta-feira.

Paulo Zanovelli havia sido punido com 15 dias de suspensão por conta dos ocorridos no duelo entre Fluminense e São Paulo, disputado no Maracanã, dia 1 de setembro. O árbitro teve a condenação suspensa até o julgamento do recurso no Pleno. O efeito foi dado pelo auditor Sérgio Furtado Coelho.

"Em obediência ao princípio da Colegialidade, não cabe a este Relator se adentrar de forma profunda no mérito. Cabe, portanto, uma análise superficial quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo. E, nesse contexto, entendo que há motivos suficientes para deferir o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito pelo Pleno deste Tribunal", diz parte do despacho do relator.

O lateral Fernando, por sua vez, tinha sido punido com cinco jogos de suspensão por "praticar agressão física" na partida contra o Vasco, realizada em São Januário no dia 26 de agosto. Agora, o atleta que já cumpriu um jogo de suspensão, precisará ficar fora de mais um, Depois, ele ficará liberado do cumprimento das três outras partidas até o julgamento do recurso no Pleno.

Parte do despacho do relator, foi dito que "O Recorrente alega, em suma, que não houve a consumação de agressão física, havendo um melhor enquadramento da conduta no artigo 250 do CBJD ou na modalidade tentada da agressão física".

Nesta mesma confusão envolvendo Fernando, o segurança Betinho, do Vasco, também foi punido, recebendo a suspensão de 30 dias do futebol. Além dos profissionais, Vasco e Athletico-PR foram multados em R$ 10 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.