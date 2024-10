Após lesão de Alisson, São Paulo amarga eliminações e acumula apenas 46,6% de aproveitamento

O São Paulo perdeu uma peça importantíssima de seu meio-campo titular em um momento crucial da atual temporada. Alisson fraturou o tornozelo direito em julho e está realizando tratamento junto ao departamento médico do clube.

Engrenagem do time do São Paulo, Alisson faz muita falta à equipe - pelo menos é isso que os resultados recentes do clube tem mostrado. Desde a lesão do jogador, o Tricolor amargou eliminações nas Copas e somou apenas sete vitórias nos últimos 20 jogos.

Alisson se lesionou na partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tentou recuperar a bola na segunda etapa e, após exames, teve constatada a fratura no tornozelo.

Desde então, o Tricolor disputou 20 partidas. Neste recorte, foram sete vitórias, sete empates e seis derrotas - ou seja, desses 20 jogos, o São Paulo não ganhou 13. Esses números resultam em apenas 46,6% de aproveitamento.

Na ausência de Alisson, o técnico Luis Zubeldía tem escalado Luiz Gustavo ao lado de Bobadilla. Apesar do experiente volante ter qualidade técnica, ainda oscila em ocasiões e também não possui o mesmo ritmo 'acelerado' do camisa 25.

Sem Alisson, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores nas quartas de final, ao perder nos pênaltis para o Botafogo. A equipe também foi derrotada pelo Atlético-MG e não avançou às semifinais na Copa do Brasil, perdendo a oportunidade de conquistar o bicampeonato.

Já no Campeonato Brasileiro, o buraco é mais em baixo. Sentindo falta do volante, o São Paulo acumulou o mesmo número de vitórias e de derrotas (cinco), além de dois empates. O time são-paulino ainda viu a luta pelo G4 da Série A ficar um pouco mais complicada.

Alisson vinha sendo um dos jogadores mais regulares do Tricolor na atual temporada e era titular indiscutível de Zubeldía. Somente neste ano, ele disputou 36 partidas, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.

Também sem Pablo Maia, lesionado, o São Paulo foi ao mercado da bola e trouxe Marcos Antônio e Santiago Longo, além da comissão técnica ter optado por manter Liziero, que retornou de empréstimo. No entanto, nenhum desses jogadores se consolidou como titular até o momento.

Sem Alisson, o São Paulo retorna aos gramados para seguir buscando um lugar no G4 do Brasileirão. O Tricolor encara o Vasco na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).