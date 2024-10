Alisson posta vídeo treinando com bola no São Paulo e se mostra ansioso por retorno: "Falta pouco"

O volante Alisson, do São Paulo, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira um vídeo treinando com bola no CT da Barra Funda. O jogador se recupera de uma fratura no tornozelo direito desde julho.

Esta é a primeira vez que Alisson aparece trabalhando com bola no gramado. Ele, até então, só tinha sido flagrado no CT realizando trotes no campo.

O vídeo publicado pelo meio-campista mostra ele fazendo movimentos leves e chutando a gol. Inclusive, ele chegou a balançar as redes durante a atividade. Junto ao registro, Alisson escreveu: "Nem acredito que falta pouco".

Alisson publico vídeo treinando com bola nas suas redes sociais (Foto: Reprodução)

Alisson se lesionou em uma partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta fraturou o tornozelo ao tentar recuperar uma bola e precisou ser submetido a cirurgia.

A expectativa é que o jogador volta a entrar em campo na próxima temporada, mas há chance dele ser relacionado na reta final do Brasileirão caso demonstre evolução no tratamento.

Em sua ausência, o técnico Luis Zubeldía tem escalado Luiz Gustavo ao lado de Bobadilla, já que Pablo Maia também está fora de combate. A dupla, porém, não tem demonstrado a mesma qualidade dos antigos titulares.

Após a lesão de Alisson, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores nas quartas de final, ao perder nos pênaltis para o Botafogo. A equipe também foi derrotada pelo Atlético-MG e não avançou às semifinais na Copa do Brasil, perdendo a oportunidade de conquistar o bicampeonato.

Já no Campeonato Brasileiro, o buraco é mais em baixo. Sentindo falta do volante, o São Paulo acumulou o mesmo número de vitórias e de derrotas (cinco), além de dois empates. O time são-paulino ainda viu a luta pelo G4 da Série A ficar um pouco mais complicada.

Alisson vinha sendo um dos jogadores mais regulares do Tricolor na atual temporada e era titular indiscutível de Zubeldía. Somente neste ano, ele disputou 36 partidas, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.

São Paulo foi ao mercado da bola para repor os desfalques de Alisson e Pablo Maia e trouxe Marcos Antônio e Santiago Longo para o setor, além de Liziero, que retornou de empréstimo. No entanto, nenhum desses jogadores se consolidou até o momento.

A equipe retorna aos gramados para seguir buscando um lugar no G4 do Brasileirão na próxima quarta-feira. O Tricolor encara o Vasco às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada da Série A.