Aleksandar Petrovic renova com a Seleção Brasileira de basquete para o ciclo de Los Angeles 2028

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB), anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do treinador Aleksandar Petrovic para o ciclo de Los Angeles 2028. Além do croata, os auxiliares Tiago Splitter, Bruno Savignani, Demétrius Ferraciú e Helinho Garcia também permanecem em seus cargos com a Seleção Brasileira.

"Estou muito contente por poder seguir no comando do Brasil. Pelos jogadores, pelo corpo técnico, pela CBB e por todo o apoio da torcida, que me enviou muitas mensagens para seguir no projeto. Agora vamos continuar o trabalho desse último verão europeu, nos Jogos Olímpicos. Nossa meta é preparar muito bem o grupo para as próximas duas janelas e para a Americup. Outra coisa muito importante, que é buscar os jogadores jovens que podem entrar para esse futuro e dinâmica, como Mathias, Zu Júnior, Nathan Mariano, Lucas Atauri, e todos os outros. E por isso, vamos continuar essa linda experiência", disse Aleksandar Petrovic.

Após o título do Pré-Olímpico, na Letônia, e o sétimo lugar na Olimpíada, Aleksandar Petrovic segue como técnico da Seleção Brasileira masculina. Além do croata, toda a CT está mantida para o ciclo LA 2028, com os auxiliares Splitter, Savignani, Demétrius e Helinho! pic.twitter.com/QWE0AQUZQw ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) October 10, 2024

O treinador de 65 anos assumiu a Seleção Brasileira pela primeira vez em 2017 permanecendo até 2021, retornando em 2024. Disputou uma Copa do Mundo em 2019, na China, além de duas finais de Pré-Olímpico (com título na Letônia no último mês de julho), e os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No último ciclo olímpico, Petrovic comandou a Seleção Brasileira para a conquista do Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, garantindo vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nas Olímpiadas, o Brasil terminou na 7ª posição, perdendo para os EUA, por 122 a 87, nas quartas de final da competição.

"Petrovic tem papel fundamental nesse período importante de renovação da Seleção Brasileira. Confiou e deu espaço para jovens que hoje são realidade e líderes dessa nova geração. E, com a permanência de toda a comissão técnica, tenho certeza que estamos no caminho certo para voltar à Olimpíada em Los Angeles", comentou Guy Peixoto Jr, presidente do CBB.

O próximo desafio de Petrovic e da Seleção será nos dias 21 e 24 de novembro, pelas Eliminatórias da Americup 2025. O Brasil encara o Uruguai e o Panamá, em casa.