Zubeldía comanda série de atividades, São Paulo se reapresenta e abre preparação para encarar o Vasco

Na tarde desta quarta-feira, após três dias de folga, o elenco do São Paulo se reapresentou aos treinos no CT da Barra Funda. O elenco abriu a preparação para enfrentar o Vasco, em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No centro de treinamentos, os jogadores realizaram diferentes atividades nesta tarde, comandados por Zubeldía. As atividades abriram com ativação física no gramado e mobilidade em solo. Logo após isso, os atletas participaram de um circuito físico-técnico, que concluiu a primeira parte do treino.

O dia do elenco do São Paulo também contou com um exercício de posse de bola, que dividiu os jogadores em pequenos grupos, além de corridas no campo.

Para o confronto diante do Vasco, Zubeldía terá dois desfalques. O zagueiro Alan Franco e o atacante André Silva receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e, assim, precisarão cumprir suspensão automática. Também seguem fora os lesionados Alisson e Pablo Maia.

Em contrapartida, fica a expectativa quanto ao retorno de Ferreira. O atacante está fora há dois meses por uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e passa por processo de recondicionamento físico. O São Paulo, assim, terá a data Fifa como aliada para recuperar o jogador.

O lateral esquerdo Patrick, que se recupera de fratura na clavícula direita, concluiu apenas a primeira parte do treino ao lado dos outros jogadores e, após isso, fez um complemento com a preparação física.

O elenco tricolor ainda terá outras cinco sessões de treinamento para o duelo. O São Paulo enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada da Série A.

O São Paulo busca voltar a vencer no torneio nacional após ser derrotado pelo Cuiabá na última rodada. Atual quinto colocado, com 47 pontos, o Tricolor segue lutando por uma vaga no G4 e está há quatro pontos do Flamengo, que ocupa o quarto posto.