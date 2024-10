Um dia após anunciar sua aposentadoria, Iniesta marca presença em treino do Barcelona

O espanhol Andrés Iniesta anunciou sua decisão de pendurar as chuteiras na última terça-feira. Após 22 anos de carreira, o ídolo do Barcelona se despediu do futebol e revelou o desejo de se tornar treinador futuramente. O ex-jogador marcou presença no treino do Barça nesta quarta, onde conversou com o técnico Hansi Flick e alguns jogadores.

Após anunciar sua aposentadoria de forma oficial, Iniesta revelou que desejava se tornar treinador no futuro, tendo como objetivo uma volta ao Barcelona. O espanhol exaltou o início de trabalho do técnico Hansi Flick, que segundo o ex-jogador, deveria permanecer por muito tempo na Catalunha.

Com o andamento da Data Fifa, o Barcelona teve de contar com a ajuda de alguns jogadores das categorias de base para substituir os atletas convocados por suas seleções. Mesmo assim, Iniesta conseguiu conversar com alguns dos principais nomes do clube nesta temporada, como Dani Olmo e Fermín López, que não foram convocados pois estão lesionados.

Revelado nas categorias de base do Barça, Iniesta se tornou um dos grandes nomes da história do clube catalão. Ao todo, realizou 674 jogos, marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências. Além disso, ganhou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, nove Campeonatos Espanhóis, seis Copas do Rei, três Supercopas da Uefa e sete Supercopas da Espanha.

Por sua seleção, Iniesta também teve uma passagem de sucesso. O ex-atleta conquistou pela equipe nacional a Copa do Mundo de 2010, primeira e única da história do país, além da Eurocopa de 2008 e 2012.

O último time defendido por Iniesta foi o Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos. O meio-campista chegou à equipe no meio de 2023 e jogou por lá durante uma temporada.

Antes disso, estava no futebol japonês, onde atuou pelo Vissel Kobe por cinco anos, de 2018 até 2023. No time asiático, conquistou uma liga nacional, uma Copa do Imperador e uma Supercopa Japonesa.