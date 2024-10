Técnico do Corinthians sub-17, Laruccia projeta jogo contra o São Paulo no Paulista: "Grande confronto"

O Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista sub-17. Na última terça-feira, a equipe alvinegra superou o rival Palmeiras nas disputas de pênaltis e ficou com a vaga. Na próxima fase, o Timãozinho terá mais um clássico, desta vez diante do São Paulo.

O técnico Raphael Laruccia, que comanda a equipe sub-17, falou sobre a classificação suada contra o Palmeiras e projetou o Majestoso, válido pela semifinal.

"Vencemos o primeiro jogo (contra o Palmeiras) e buscamos manter essa vantagem na partida final. Tomamos um gol quando estávamos com um a menos e o jogo foi para os pênaltis. Tivemos cabeça no lugar e frieza para conseguirmos essa tão esperada vaga. Temos de celebrar, ainda mais diante de um rival, mas precisamos tirar lições deste jogo para a próxima fase", disse o treinador.

Laruccia teve seu retorno ao time sub-17 anunciado recentemente, justamente nas decisões diante do Palmeiras. Ele chegou ao clube no começo do ano para treinar a categoria, mas também passou pelo sub-20 e teve curta passagem pelo profissional, como interino.

O foco agora está no Majestoso. O São Paulo vem de boa campanha e série invicta, e Laruccia espera dois bons jogos, acreditando na força do elenco para garantir um lugar na grande decisão do Estadual.

"Mais um grande confronto pela frente, diante de uma ótima equipe. Como eu disse, temos de tirar lição dos jogos contra o Palmeiras e não repetir os erros. É um momento do campeonato que erros podem ser fatais e decidir uma classificação. Temos totais condições de chegarmos à final", completou o treinador.

O Corinthians é o atual campeão do Paulista sub-17 e defende o título da categoria. A FPF (Federação Paulista de Futebol) irá confirmar em breve os dias e horários das semifinais do Estadual.