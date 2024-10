Sesi Franca vence São José e garante o 16º título do Campeonato Paulista de basquete

Nesta quarta-feira, no ginásio Pedrocão, o Sesi Franca, comandado pelo técnico Helinho Garcia, superou o São José por 87 a 73 e conquistou o 16º título do Campeonato Paulista.

A última taça do torneio havia sido levantada em 2022. Na ocasião, o time venceu o São Paulo nas finais. As demais foram conquistadas em 1973, 1975, 1976, 1977, 1988, 1990, 1992, 1997, 2000, 2006, 2007, 2018, 2019 e 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sesi Franca Basquete (@sesifrancabasquete)

No primeiro quarto, as duas equipes começaram perdendo boas oportunidades. Porém, o Sesi Franca focou e conseguiu abrir 23 a 11 de vantagem.

Com o bom aproveitamento nos arremessos de Lucas Dias, Georginho de Paula e dos americanos Charles Hinkle e David Jackson, a equipe aumentou a vantagem no segundo quarto, fechando em 45 a 29.

Apesar do bom começo de terceiro quarto do São José, o Franca não deixou o adversário encostar e manteve longa distância no marcador, com 66 a 49.

Até que a vitória francana foi consolidada no quarto e último set. Novamente com ótimo desempenho de Lucas Dias e Georginho de Paula, a equipe manteve o caminho ao triunfo. Zu Junior e Nathan Mariano, ambos com liberdade debaixo da cesta, confirmaram o título, com o placar de 87 a 73.