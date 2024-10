Rivais do Brasil nas Eliminatórias vivem ostracismo e não têm mais figurões

A seleção brasileira está mal nas Eliminatórias, mas enfrentará Chile e Peru em situações muito piores.

O que aconteceu

Os rivais do Brasil derrapam em momento de renovação. Figurinhas carimbadas dos países não estão mais à disposição.

Chile e Peru são as seleções lanternas da competição. O Chile é o nono, com cinco. O Peru é o último, com três. O Brasil está na quinta colocação, com 10 pontos.

O Chile, primeiro adversário da seleção nesta quinta-feira, está em crise além do campo. O técnico Ricardo Gareca é alvo dos veteranos que não são mais convocados.

O principal desafeto é Arturo Vidal, que está no Colo Colo aos 37 anos. O meia escancarou a desavença com o treinador argentino.

Existe alguém melhor do que eu na minha posição, que tenha a experiência de enfrentar o Brasil ou os mesmos jogos que eu? Não há. O Mauricio Isla, Charles Aránguiz e Marcelo Díaz também deveriam ser convocados. A seleção nacional precisa de nós.

Vidal, em entrevista coletiva

Vidal já havia chamado Gareca de "vagabundo" no Youtube após a derrota por 2 a 0 para a Argentina em outubro.

Com esse clima e muitos jogadores jovens, o Chile tentará se provar contra o Brasil em Santiago. Alexis Sánchez também não foi chamado. Eduardo Vargas, do Atlético-MG, é um remanescente. Kuscevic (Fortaleza) e Pulgar (Flamengo) também estão na lista.

Peru também vive momento ruim

A seleção peruana tem uma situação semelhante em relação ao Chile. O time do técnico uruguaio Fossati tenta sair da lanterna e enfrentará Uruguai e Brasil.

O Peru não conta mais com os figurões Paolo Guerrero e Christian Cueva. A equipe ainda não venceu nas Eliminatórias.

Para piorar, Lapadula está cortado. O atacante do Cagliari era a principal esperança de gols do Peru.

O Brasil enfrentará os peruanos na terça-feira, no Mané Garrincha. No primeiro turno, ainda com Fernando Diniz, a amarelinha ganhou de 1 a 0.