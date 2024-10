Seleção Brasileira define programação para jogo contra o Peru, em Brasília

A Seleção Brasileira já definiu qual será sua programação para os dias que antecedem o jogo contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Após o confronto com o Chile, nesta quinta-feira, em Santiago, a delegação do Brasil voltará ao seu país na sexta-feira, iniciando a preparação para o duelo com o Peru no sábado, no estádio Bezerrão, que pertence ao Gama. Haverá entrevista coletiva às 13h e treino às 17h (de Brasília).

No domingo, mais uma vez o técnico Dorival Júnior comandará uma atividade no Bezerrão. Haverá entrevista e treino nos mesmos horários do dia anterior.

Já na segunda-feira jogadores e comissão técnica trabalharão no Mané Garrincha, fazendo o reconhecimento do gramado para o confronto com o Peru. Assim como nos outros dias, haverá primeiro entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior às 13h e, posteriormente, treino às 17h.

O Brasil enfrenta o Peru na próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília). O adversário é o atual lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, com somente três pontos e ainda não venceu na competição, somando três empates e cinco derrotas.