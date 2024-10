Terreno pro Fla e mais: qual a relação da reeleição de Paes com o futebol?

Eduardo Paes foi reeleito prefeito do Rio de Janeiro ainda no primeiro turno, com 60% dos votos. Na campanha, o político teve como uma de suas principais plataformas estreitar relações com as diretorias dos quatro principais clubes da cidade — com atenção especial ao Flamengo, que vislumbra ganhar um estádio próprio.

Flamengo: desapropriou terreno para estádio

Eduardo Paes viabilizou terreno para construção do estádio do Flamengo Imagem: Paula Reis / Flamengo

Paes desapropriou o terreno do Gasômetro, onde estádio do Flamengo deve ser construído. Ele fica na região central do Rio e pertencia à Caixa Econômica Federal.

Após desapropriação da prefeitura, o Rubro-Negro adquiriu o local em leilão, realizado em julho. Na ocasião, o clube arrematou o terreno por cerca de R$ 138 milhões.

O valor foi inicialmente contestado pela Caixa, abrindo mais um capítulo de ajuda da prefeitura. Um acordo foi fechado entre o banco, a pefeitura, a AGU e o Flamengo. Paes afirmou que o próprio presidente Lula "entrou pesado nessa história e ajudou a costurar esse acordo".

O Flamengo tomou posse provisória do terreno em 3 de outubro - três dias antes da votação. O prefeito salientou que ainda "vai ter que aprovar uma lei na Câmara, tem uma coisas para fazer", mas tranquilizou: "nada que a gente não resolva".

Vasco: abriu caminho para reforma de São Januário

Eduardo Paes em solenidade no Vasco onde sacionou lei do potencial construtivo de São Januário Imagem: Matheus Lima / Vasco

O prefeito aprovou o potencial construtivo de São Januário, que vai gerar recursos para o Cruzmaltino viabilizar a reforma e modernização do estádio para quase 50 mil pessoas. A proposta já foi aprovada na Câmara Municipal e a ideia é iniciar as obras já no início de 2025.

Potencial construtivo permite que Vasco negocie metros quadrados do próprio terreno. São Januário tem um total de 197 mil metros quadrados de construção autorizada pela legislação municipal que não serão utilizados. Interessados podem comprar parte dessa área e aplicá-la em outras regiões. Entenda mais aqui.

Melhorias também devem atingir vizinhança. Emendas aprovadas na Câmara determinam que 6% do valor arrecadado pelo clube tem que ser destinado a melhorias no entorno do estádio e que R$ 150 de cada m² negociado seja direcionado a um fundo de mobilidade, investido em obras de melhoria no trânsito dos bairros receptores.

O Vasco estima que vai ficar de dois anos e meio a três anos sem usar São Januário. O presidente, Pedrinho, ainda avalia possibilidades de mando de campo neste período.

O cruzmaltino é clube do coração de Paes.

Botafogo: transferiu concessão do Nilton Santos

Paes viabilizou a troca de concessão do Nilton Santos do clube social para a SAF do Botafogo Imagem: Divulgação / Botafogo

Em agosto, Paes chegou a um acordo com o Botafogo e assinou a troca de concessão do Nilton Santos. A administração do estádio, que pertence à prefeitura, passou do clube social para a SAF. O pleito era uma reivindicação de John Textor, dono da Sociedade Anônima alvinegra.

Há também conversas sobre uma reforma que aproximaria a arquibancada do campo. Para isso, é necessário tirar a pista de atletismo do Nilton Santos. O prefeito, por sua vez, sinalizou que a pista precisa ser realocada para outro espaço, já que é a única em condições olímpicas na cidade. Duas possibilidades são estudadas: transferi-la para o Parque Olímpico ou construir uma nova arena para a modalidade.

O prefeito também negocia a cessão de um terreno para a construção de um novo CT do Botafogo. O atual, em Vargem Pequena, na Zona Oeste (RJ), é alugado.

Há, no entanto, um imbróglio neste assunto. O prefeito alega que só pode ceder um terreno para o clube social, e não para a SAF, como deseja Textor.

Potencial construtivo para o Flu

Mário Bittencourt com Eduardo Paes, Laura Carneiro e Deley no CT do Fluminense Imagem: Reprodução/Instagram

Eduardo Paes também mantém conversas com o Fluminense. A ideia é conceder um potencial construtivo da sede das Laranjeiras, nos moldes do que foi feito com o Vasco.

O Tricolor ainda não tem um projeto definido caso isso concretize. Há, porém, uma possibilidade de que o estádio seja reformado para receber jogos de pequeno porte.

Sem distinção: Paes ajuda também os clubes pequenos

Eduardo Paes no lançamento da pedra fundamental da reforma do estádio da Portuguesa (RJ) Imagem: Nathan Diniz / Portuguesa

Paes influenciou diretamente na reforma e ampliação do Estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa (RJ). O prefeito cedeu as arquibancadas e estruturas da antiga Arena do Futuro, das Olimpíadas de 2016, para o estádio que fica na Ilha do Governador, na Zona Norte (RJ). As obras já começaram e a ideia é passar a capacidade de pouco mais de 6 mil para até 16 mil pessoas.

Em abril, o prefeito também assinou uma liberação de crédito para a reforma do Ítalo Del Cima, do Campo Grande. O estádio fica na Zona Oeste (RJ) e é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. As obras também já foram iniciadas.

Aspas para Paes: 'Futebol é uma atividade econômica muito importante'

Começamos, no início do ano que vem, a reforma de São Januário, fruto de uma parceria da Prefeitura com o Vasco. Agora fechamos essa parceria com o Flamengo, já fizemos a extensão e a transferência da concessão do Botafogo, estamos em negociação com o Fluminense, com os clubes menores do Rio também. Estamos fechando o projeto do Ítalo Del Cima, a Portuguesa ganhou as arquibancadas ampliando o seu estádio. Entendemos que o futebol é uma atividade econômica muito importante no Rio. Ano passado foram R$ 4 bilhões que o futebol movimentou, metade disso vindo do Fla. Portanto, isso ativa a economia, gera emprego e é muito importante para nossa cidade

Eduardo Paes

*Com informações de "Reeleito, Paes ajuda Fla e Vasco, faz acordo com Botafogo e dialoga com Flu", publicada em 7/10/2024; "Prefeito do Rio anuncia acordo para Fla tomar posse do terreno do estádio", publicada em 2/10/2024; "Vasco: Projeto para a reforma de São Januário é aprovado na Câmara do Rio", publicado em 18/6/2024