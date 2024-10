"Para mim não é mão, tampouco pênalti", protesta Braithwaite após derrota para o Atlético-MG

Nesta quarta-feira, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Atlético-MG na Arena MRV e foi derrotado por 2 a 1. O experiente atacante Martin Braithwaite reclamou de seu gol anulado e do pênalti marcado para o Galo.

"Jogamos bem, mas creio que hoje fomos prejudicados, é uma pena. Para mim não é mão, tampouco pênalti para o Atlético-MG, então estamos frustrados", disse o dinamarquês.

"É futebol, mas claro que estou decepcionado. O gol não era para anular, e o pênalti também não foi", concluiu.

Com o resultado, o Grêmio ficou estacionado em 11º, com 35 pontos. O próximo jogo da equipe acontece no sábado (19), às 16h (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.