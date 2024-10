Palmeiras tem data Fifa como aliada para ter força máxima em reta final do Brasileirão

O Palmeiras contou com dois retornos importantes no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, que aconteceu no último sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Marcos Rocha e o atacante Estêvão voltaram a ser opções para o técnico Abel Ferreira. Ambos começaram no banco de reservas e entraram no decorrer do jogo.

O clube, porém, ainda tem mais um jogador em fase final de recuperação. Trata-se do lateral direito Mayke, que está fora de combate desde o dia 24 de julho, quando sofreu uma lesão na panturrilha direita na goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá. O jogador vem de uma sequência de lesões e agora tem o período da data Fifa para se recuperar 100% e engatar sequência na reta final do Brasileirão.

Estêvão desfalcou o Palmeiras por dois jogos. Depois de sofrer lesão na coxa esquerda contra o Criciúma e foi baixa diante de Vasco e Atlético-MG. Contra o Bragantino, o camisa 41 entrou aos 20 minutos do segundo tempo na vaga de Raphael Veiga. Marcos Rocha, que se recuperava de mialgia na coxa direita, entrou no lugar de Agustin Giay, aos 20.

Além de Mayke, estão no Departamento Médico o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo Piquerez. Ambos se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo. Com lesão mais grave, o atacante só retorna em 2025, enquanto o uruguaio tem expectativa de ainda poder atuar nesta temporada.

"Vamos aproveitar para preparar a equipe, continuar a melhorar nossos processos, a finalização. Para que os jogadores que têm jogado menos também possam recuperar e estar a nível dos outros. Eu, particularmente, gosto desses momentos de pausa", disse Abel Ferreira.

O Palmeiras só volta a campo no dia 20 de outubro para enfrentar o Juventude, em duelo da 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Atualmente, o Verdão está na segunda posição, com 57 pontos, três atrás do líder Botafogo.