Palmeiras: Joia quer retomada após meses fora por lesão que acabou com Abel

Figueiredo, meia da base do Palmeiras de 18 anos, passou a trabalhar com o elenco profissional do Alviverde após viver um drama que o próprio técnico Abel Ferreira não conseguiu suportar durante sua carreira.

O que aconteceu

Figueiredo era um dos principais nomes da geração que teve Endrick e Estêvão, mas duas graves lesões no joelho frearam sua ascensão. Em setembro de 2022, em jogo do Brasileirão sub-20, o meia rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou nove meses longe dos gramados.

Em junho de 2023, Figueiredo retornou aos campos e estava reencontrando seu bom futebol — até chegou a ser convocado para o Mundial sub-17 no ano passado —, mas em outubro sofreu uma nova lesão gravíssima: rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou mais 11 meses parado (contando as duas lesões foram 20 meses sem jogar).

Mesmo com as graves lesões, o Palmeiras optou por Figueiredo fazer sua reta final de recuperação com os profissionais. O atleta está no clube desde os dez anos, foi vitorioso nas categorias da base e desperta grandes expectativas no Palmeiras mesmo com as graves lesões.

No final do ano passado, o Palmeiras optou por renovar o contrato de Figueiredo até setembro de 2026 com uma multa rescisória milionária: 60 milhões de euros (cerca de R$ 363 milhões na cotação atual).

Lesão de Figueiredo fez Abel abandonar a carreira

Abel Ferreira, em ação pelo Sporting em 2010 Imagem: Barrington Coombs - PA Images via Getty Images

Em abril de 2011, Abel sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Por causa da lesão, o então lateral-direito precisou encerrar a carreira e aos 34 anos assumiu o cargo de treinador do time sub-19 do Sporting.

O técnico português lembrou da situação ao comentar o momento de Dudu, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão no menisco, e luta para retomar o bom nível.

Ele trabalha muito [Dudu]. Eu deixei de jogar futebol por uma lesão dessas [...] Esse tipo de lesão vai te obrigar para a vida inteira fazer pré-treino e pós-treino, e ele [Dudu] está a se adaptar. É uma lesão muito grave, ainda mais na idade que ele tem [32 anos]. Uma coisa é ter uma lesão por exemplo como o Figueiredo, que tem 18 anos e já rompeu os dois ligamentos -- da direita e esquerda. E outra aos 30 e 31 que foi o meu caso, e não deu pra recuperar.

Abel Ferreira, após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1

A expectativa é que Figueiredo ganhe alguns minutos com o time sub-20 e siga trabalhando com os profissionais até estar 100% recuperado. Ele foi relacionado para os jogos contra o Vasco e Atlético-MG, mas ainda não ganhou minutos.