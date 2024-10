Otávio elogia mudança de postura do Atlético-MG em vitória contra o Grêmio: "Soubemos sofrer"

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1 nesta quarta-feira, na Arena MRV, pelo jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Otávio elogiou a postura do elenco do Galo na partida em comparação ao jogo anterior, contra o Vitória, no qual a equipe abriu 2 a 0 e viu o adversário buscar o empate.

"A gente tinha conversado sobre a importância de um resultado positivo jogando em casa. No jogo anterior, contra o Vitória, construímos o placar e depois achamos que não íamos sofrer, que íamos fazer o terceiro e não ia tomar. Hoje, foi a postura de saber sofrer e defender bem. Eles (Grêmio) até tiveram a posse (de bola) no segundo tempo, mas não criaram oportunidades, apenas uma ou outra com finalizações de fora da área", começou Otávio.

"A gente soube sofrer e fazer aquilo que era proposto: sair com a vitória, com os três pontos, para que voltássemos a nos aproximar do pelotão do G6. Agora, muito importante a gente trabalhar para que esses dias a gente tenha mais uma postura positiva contra o Fortaleza fora de casa, e a gente volte para casa com os três pontos, que vão ser muito importantes para a nossa sequência", finalizou o jogador do Atlético-MG.

Agora, diante da vitória em casa, o Atlético-MG chegou aos 40 pontos e subiu para a nona colocação. Vale destacar que o Galo ainda tem um jogo a menos. O Grêmio, com 29 rodadas completas, permaneceu com os mesmos 35 pontos na 11ª colocação. Os gaúchos, desse modo, estão a seis unidades do Vitória, que tem 35 e abre a zona de rebaixamento.

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta aos gramados na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Fortaleza, no Castelão. Já o Grêmio joga novamente apenas no dia 19 de outubro, um sábado, quando encara o rival Internacional, às 16h, no Estádio Beira-Rio.