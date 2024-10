Osasco bate o Bauru e fica a uma vitória do título do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Diante de 4 mil pessoas no ginásio José Liberatti, o Osasco São Cristóvão Saúde venceu o Sesi Bauru na noite desta terça-feira por 3 sets a 1 e está a uma vitória de conquistar o seu 18° título do Campeonato Paulista feminino de vôlei. As parciais do jogo foram 25/27, 25/18, 25/18 e 25/15.

A próxima partida entre as equipes será realizada na cidade do interior paulista, na próxima sexta-feira. Em caso de uma nova vitória, as osasquenses assegurarão o título. Se o Bauru conseguir reagir e ganhar o confronto, a decisão irá para o Golden Set.

No jogo desta terça, o Osasco precisou de duas horas e sete minutos para vencer o Bauru. A equipe da região metropolitana de São Paulo fez um jogo consistente, com saques que dificultaram a troca de passes do time adversário, além de uma defesa solidária, que facilitou os contra-ataques de Camila Brait, Giovana, Tiffany, Natália e cia.

"Estávamos em casa, contando com essa energia incrível e tínhamos que ganhar. Fizemos a nossa parte e agora é ir para Bauru. Sabemos que a final está aberta, mas vamos buscar esse título", disse a levantadora Giovana, do Osasco.

"Conseguimos atuar bem melhor em relação à primeira vez que enfrentamos o Bauru (na fase de classificação, na casa do adversário, que venceu por 3 a 1) e ainda temos margem para crescer. Jogamos como um time, uma falando com a outra, se ajudando, especialmente na defesa, e isso fez a diferença", comentou Natália.

Pontuações

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (6), Tifanny (17), Valdez (14), Natália (15), Callie (6), Valquíria (13) e a líbero Camila Brait.



Entraram: Polina (5), Kenya, Maira e Sophia.



Técnico: Luizomar Moura.

Jogaram e marcaram para o Sesi Bauru: Dani Lins (4), Bruna (18), Nayhara (6), Alvarado (12), Kasiely (6), Bia (6) e a líbero Leia.



Entraram: Kayt, Mayany (2), Thaizinha (2), Isabella, Ana Lídia.



Técnico: Henrique Modenesi.