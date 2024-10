MF atualiza lista de bets liberadas a operar no país e confirma autorização estadual da Esportes da Sorte

Na noite desta terça-feira, o Ministério da Fazenda atualizou a lista de bets com permissão para continuar operando no Brasil até dezembro. Agora, enquanto a lista nacional tem 96 empresas com 213 bets, a lista estadual tem apenas 18 empresas.

De acordo com o ministro Fernando Haddad, a partir do dia 11 de outubro, as bets que não conseguirem a autorização para operarem no Brasil serão retiradas do ar. Com isso, Haddad recomendou que os apostadores das casas de apostas que não estão na lista informada pelo Ministério da Fazenda retirem seu dinheiro das plataformas até a referida data.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster de Corinthians, Athletico-PR e Bahia, além de ser parceira do Grêmio e da equipe feminina do Palmeiras. Na última lista, a empresa não estava autorizada para atuar no Brasil, entretanto, na nova lista, foi confirmado que a casa de apostas foi liberada pela Loterj (Loteria Estadual do Estado do Rio de Janeiro) para atuar no Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu com a Vaidebet, ex-patrocinadora do Timão.

A Stake, patrocinadora máster do Juventude, e Betvip, do Sport, também não estavam na lista anterior, mas constam na nova. Enquanto a Stake aparece na lista nacional, a Betvip está na estadual.

Por outro lado, a Reals, patrocinadora de Amazonas e Coritiba, e a Dafabet, do Guarani, seguem ausentes.

Segundo o comunicado do Ministério da Fazendo, "a inclusão de empresas na lista nacional deu-se após esclarecimentos de questões identificadas no curso do processo de autorização e, uma vez sanadas, possibilitam a sua consideração como empresas em período de adequação".