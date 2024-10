Má fase? Trio de ataque do São Paulo soma apenas três gols nos últimos dez jogos

Três dos principais jogadores do São Paulo, Luciano, Calleri e Lucas não vivem grande fase. O trio, conhecido por ser decisivo, tem um baixo número de gols pela equipe em um recorte recente.

Nas últimas dez partidas do Tricolor, os três jogadores, somados, possuem apenas três gols marcados. Cada um deles balançou as redes uma vez neste período.

Luciano anotou o único tento do São Paulo na derrota para o Internacional, por 3 a 1, no Morumbis. Já Calleri fez um gol no empate por 1 a 1 com o Botafogo, pela Libertadores. Tento este, inclusive, que levou o duelo para a decisão por pênaltis.

Lucas, por fim, marcou mais recentemente. Ele converteu o pênalti que abriu a vitória da equipe tricolor no jogo com o Corinthians, disputado em Brasília.

Os números são baixos se levados em conta as estatísticas dos três nesta temporada. Inclusive, o trio reúne os nomes que brigam pela artilharia do clube em 2024.

No momento, Luciano é o principal goleador do São Paulo neste ano, com 15 bolas na rede. Calleri aparece logo atrás na lista, com 14 gols. Já Lucas é o terceiro, com dez.

O baixo aproveitamento ofensivo do Tricolor nesta período também chama atenção. Em dez jogos, foram oito gols. O cenário, aliás, se repetiu na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, na rodada passada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo, agora, visa se reabilitar para garantir vaga na Libertadores do ano que vem. O time de Luis Zubeldía é o quinto colocado do torneio, com 47 pontos, quatro abaixo do quarto colocado Flamengo. O próximo compromisso da equipe é contra o Vasco, no próximo dia 16, às 21h45 (de Brasília), em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão.