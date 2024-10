Lesionado, Pedro lidera participações em gols no Brasil; Flaco López e Yuri Alberto aparecem no Top-5

Apesar de estar lesionado há pouco mais de um mês, o atacante Pedro ainda é o líder em participações em gols no futebol brasileiro. O jogador do Flamengo tem 43 jogos nesta temporada, com 30 gols marcados e oito assistências, somando 38 ações diretas em tentos no período. Logo atrás do centroavante rubro-negro está Lucero, do Fortaleza, com 28 participações em 54 partidas até aqui. A lista considera apenas os melhores de cada time da Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o Sofascore.

Flaco López e Yuri Alberto, de Palmeiras e Corinthians, aparecem no Top-5 do ranking. O atacante do Verdão é o terceiro colocado, com 27 participações em 52 jogos nesta temporada. Por sua vez, o atleta do Timão está em seu ano mais artilheiro, com 20 gols e seis assistências, somando 26 ações diretas em tentos. O jogador alvinegro é o quinto na lista.

O integrante restante no cinco primeiros do ranking é o atacante Hulk, do Atlético-MG. O jogador de 38 anos marcou 17 vezes no ano, contribuindo com nove assistências no período.

Jonathan Calleri é apenas o 14º colocado, representando o São Paulo. O argentino possui 19 participações em tentos nesta temporada, marcando 14 gols e provendo cinco assistências.

Veja a lista dos líderes em participações em gols por times da Série A em 2024:

1º- Pedro (Flamengo) - 38 participações



2º- Lucero (Fortaleza) - 28 participações



3º- Flaco López (Palmeiras) - 27 participações



4º- Hulk (Atlético-MG) - 26 participações



5º- Yuri Alberto (Corinthians) - 26 participações



6º- Luiz Fernando (Atlético-GO) - 24 participações



7º- Isidro Pitta (Cuiabá) - 23 participações



8º- Júnior Santos (Botafogo) - 22 participações



9º- Vegetti (Vasco) - 22 participações



10º- Matheus Pereira (Cruzeiro) - 22 participações



11º- Gonzalo Mastriani (Athletico-PR) - 21 participações



12º- Helinho (Bragantino) - 21 participações



13º- Alerrandro (Vitória) - 20 participações



14º- Jonathan Calleri (São Paulo) - 19 participações



15º- Thaciano (Bahia) - 19 participações



16º- Jhon Arias (Fluminense) - 18 participações



17º- Alan Patrick (Internacional) - 17 participações



18º- Franco Cristaldo (Grêmio) - 17 participações



19º- Jean Carlos (Juventude) - 16 participações



20º- Fellipe Mateus (Criciúma) - 11 participações