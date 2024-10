Landim responde se Flamengo mudará a oferta de renovação de Gabigol

A troca de treinador pode ser um ponto fundamental para a permanência de Gabigol no Flamengo. Com a chegada de Filipe Luís, o atacante passou a ter mais oportunidades, em uma mudança de cenário e de pensamento da diretoria do time rubro-negro em relação ao futuro.

Enquanto Tite era o técnico, Gabigol praticamente não entrava em campo no Flamengo. Rodolfo Landim deixou claro que será levado em conta o momento do atleta para mudar as condições da proposta de renovação.

"Disse isso e agi de acordo com minha convicção. Naquele momento, não concordava com uma renovação por mais de quatro anos e nas bases exigidas. Hoje, o Gabriel está tendo novas oportunidades com o Filipe Luís", disse o dirigente ao blog do Mauro Cezar Pereira, no portal UOL.

Rodolfo Landim continuará levando o caso de Gabigol com cautela, apesar de o contrato terminar no fim de 2024. "Vamos ver como ele vai se comportar. Estamos todos torcendo para ele voltar a ter o mesmo desempenho de anos atrás. Uma renegociação de contrato envolve a convergência dos interesses não só do clube como do jogador. Faremos uma reavaliação após o final da temporada. Não apenas do desempenho dele, mas de todos os jogadores", acrescentou o presidente do Flamengo.