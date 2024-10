Goleira do Santos celebra classificação antecipada na Libertadores e mira liderança de grupo

Titular nos dois jogos do Santos na Libertadores, a goleira Karen ainda não foi vazada e ajudou a equipe a conquistar a classificação às quartas de final com uma rodada de antecedência. A arqueira celebrou o feito, mas destacou que ainda quer mais.

"É maravilhoso conquistar a classificação com uma rodada de antecedência, isso tira o peso das nossas costas pro último jogo. Sabemos o quão importante é a Libertadores pra nós, então nos traz segurança. Ainda vamos buscar o primeiro lugar, sempre com bom trabalho, o grupo tá fechado, a comissão tá focada pra tudo dar certo, vamos continuar com essa mentalidade até o final da competição", pontuou.

Em meio a um ano delicado das Sereias da Vila, com o rebaixamento no Brasileirão, Karen contou sobre as mudanças realizadas para o foco na Libertadores. Segundo ela, a virada de chave foi essencial para que a equipe pudesse se dedicar ao máximo no torneio continental.

"Tivemos um ano muito complicado, né. A gente sabe dos erros no Brasileiro, fizemos uma competição abaixo, a gente sabe o peso do Brasileiro pra nós, sabemos que muita coisa poderia ter sido diferente, mas não conseguimos mudar agora. Então essa classificação mostra uma reestruturação rápida que fizemos pra essa Libertadores, viemos focadas, com mentalidade forte, pra que nada atrapalhe e tudo possa dar certo em campo. Estamos unidas, nos ajudando, e está dando resultado", acrescentou.

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Olimpia. As duas equipes já estão classificadas e brigam pela liderança, o que faz a arqueira santista acreditar em um duelo muito acirrado do começo ao fim.

"Espero um jogo muito equilibrado, truncado, vamos brigar pela primeira colocação. Imagino um jogo de muito ataque e defesa, então espero que nosso time permaneça unido, de cabeça boa, brigando os 90 minutos. Foi assim contra o Colo-Colo e espero que seja assim durante toda a competição", disse.

"Espero continuar ajudando minha equipe de maneira coesa, pra gente buscar um espaço maior na competição. Vamos seguir trabalhando e acreditando no trabalho do Caio, tem dado resultado. Manter o grupo unido e confiante como estamos e os resultados vão seguir aparecendo. Estamos felizes de estar aqui e de estarmos fazendo diferente, estarmos fazendo um campeonato coeso e equilibrado", finalizou.

A bola rola no gramado do Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, a partir das 20 horas (de Brasília).