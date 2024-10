Gavi participa de jogo treino e fica perto de retorno no Barcelona, diz rádio espanhola

Após quase onze meses, a volta de Gavi aos gramados parece estar se aproximando. O jogador do Barcelona teria participado de 40 a 45 minutos de um jogo treino realizado nesta quarta-feira, de acordo com a rádio espanhola "Cadena Ser".

Com a evolução no quadro de Gavi, o técnico Hansi Flick estaria pensando em relacionar o jovem de 20 anos para o duelo contra o Sevilla, no dia 20 de outubro, domingo, pelo Campeonato Espanhol. Antes, o atleta passaria por uma bateria de exames para saber suas reais de condições de jogo.

Gavi se lesionou no dia 19 de novembro do ano passado, contra a Geórgia, pela Liga das Nações. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma lesão no menisco.

No jogo treino desta quarta, Gavi teve uma boa performance e se destacou fisicamente, formando dupla com o meio-campista Frenkie de Jong, que não foi convocado para a seleção holandesa. O goleiro Szczesny não teria participado da atividade, pois estaria recuperando sua forma física após sair da aposentadoria.

Além disso, também não teriam participado do jogo treino os lesionados Dani Olmo e Fermín López, atletas que deverão estar à disposição de Hansi Flick após o término desta Data Fifa.