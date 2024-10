Filipe Luís cita treinos noturnos no CT e quer 'limpar cabeça' no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve três dias de folga e se reapresenta nesta quarta-feira (9) para iniciar a rotina de trabalhos no Ninho do Urubu. Ao destacar a importância do período da Data Fifa e a dedicação dos jogadores, o técnico Filipe Luís ressaltou a sequência de viagens, treinos noturnos e o fato de alguns dormirem no CT. Mas por que os atletas pernoitam no local e às vezes fazem atividades mais tarde? O UOL checou.

A Data Fifa é muito importante para os jogadores descansarem a cabeça. Se não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga. Se dedicando muito, viajando, dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. Esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante quanto um treino. Depois vamos ter tempo, praticamente 10 dias de treino para poder colocar os detalhes finos porque esse time já está bem treinado.

Filipe Luís após a vitória sobre o Bahia

Atletas dormem no CT?

Passar a noite no CT não é uma possibilidade tão recente. Há alguns anos os atletas têm essa brecha caso queiram, mas utilizavam pouco. A maratona intensa de viagens, treinos e jogos faz com que alguns optem por esse recurso.

Em viagens que a delegação chega tarde ao Rio de Janeiro, alguns atletas ficam no CT para o treino do dia seguinte. Não é algo comum, mas acontece em algumas oportunidades. Quando deixam o aeroporto, eles seguem no ônibus do clube até o Ninho, onde podem ficar ou pegar os carros para ir embora.

Muitas vezes o Fla chega ao Rio durante a madrugada e tem uma atividade no Ninho algumas horas depois. Jogadores como Alex Sandro, Gonzalo Plata, Cleiton e Carlinhos já adotaram essa prática. Funcionários também aproveitam as instalações do clube para descansar nos mesmos casos.

O Ninho do Urubu tem uma estrutura moderna de quartos para os atletas. São 42 quartos no total, sendo 21 em cada andar do módulo profissional. São 36 individuais e 6 duplos, sendo que cada atleta fixo do elenco principal tem seu próprio quarto.

Treinos noturnos

O Flamengo também teve alguns treinos na parte da noite recentemente. Essa prática aconteceu várias vezes sob o comando de Tite, mas ainda não com Filipe Luís. O novo treinador no máximo estendeu atividades até o período noturno por outras necessidades como vídeos e academia.

O clube optou por esse horário quando chegou tarde das viagens e precisava treinar. Para que os atletas tenham algum tempo de descanso, a atividade acontece à noite.

Com o calendário apertado, muitas vezes o Fla não consegue dar folga após as viagens. Isso é comum para que os jogadores evitem mais desgaste e possam se recuperar dos voos.

A possibilidade de treinos a noite era algo pedido desde a época de Jorge Jesus. O treinador não chegou a ser atendido, mas o clube instalou os refletores no Ninho em 2021.