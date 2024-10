Fazia tempo! Palmeiras não ficava sem balançar as redes há 11 jogos na temporada

O Palmeiras empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, no último sábado, em duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Pouco efetivo, o Verdão passou em branco e voltou a ficar sem balançar as redes pelo menos uma vez em uma partida depois de onze jogos na temporada.

A última vez que o time de Abel Ferreira havia ficado sem marcar foi no dia 31 de julho, na derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã. O duelo era válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois disso, o Verdão entrou em campo 12 vezes, marcou 23 gols e sofreu sete. Nesse período, o Palmeiras teve sete vitórias, quatro empates e uma derrota.

Diante do Red Bull Bragantino, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira voltou a sofrer com problemas ofensivos, situação com a qual o clube precisou lidar ao longo da temporada. A equipe teve 14 finalizações, sendo cinco delas certas.

O artilheiro do Palmeiras nesta temporada é o atacante Flaco López, com 21 gols marcados, nove no Campeonato Brasileiro. Na lista de artilheiros, Raphael Veiga vem logo atrás, com 14 bolas na rede. Estêvão e Rony, com onze e dez gols, respectivamente, também estão entre os maiores marcados nem 2024. O Palmeiras é o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 46 gols marcados.

O Palmeiras agora terá um período para aprimorar as finalizações e melhorar a eficácia. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo apenas no dia 20 de outubro, quando enfrenta o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).