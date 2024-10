Exames apontam lesão na coxa, e Alisson desfalcará o Liverpool por mais de um mês

O goleiro Alisson ficará afastado dos gramados por cerca de seis semanas. O atleta do Liverpool passou por exames médicos que diagnosticaram uma lesão no tendão da coxa.

Desta forma, ele deverá voltar a defender o Liverpool apenas no final de novembro e perderá jogos importantes, como contra o Arsenal e Chelsea, pelo Campeonato Inglês, e diante RB Leipzig e Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões. Existe a expectativa de Alisson estar à disposição para a partida contra o Real Madrid, dia 27 de novembro.

A lesão de Alisson ocorreu no último sábado, na vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace por 1 a 0. Aos 30 minutos do segundo tempo, após um chute, ele sentiu fortes dores na coxa e foi ao chão, precisando ser substituído por Vítezslav Jaros.

Alisson havia sido convocado para defender a Seleção Brasileira nesta data Fifa, mas precisou ser cortado. Para seu lugar, o treinador Dorival Júnior chamou Weverton, do Palmeiras.

Alisson tem tido boas atuações na grande campanha do Liverpool no Campeonato Inglês. Atualmente, a equipe de Arne Slot é líder da competição, com 18 pontos. Foram seis vitórias e uma derrota em sete partidas disputadas.