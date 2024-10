Escanteado inicialmente por Ramón, Bidon retoma espaço no Corinthians e engata sequência de jogos

O meia Breno Bidon demorou para ter chances com o técnico Ramón Díaz, mas reverteu esse cenário e engatou sequência de jogos pelo Corinthians nesta reta final de temporada.

Quando o comandante argentino assumiu o Timão, Breno era considerado titular absoluto, sendo um dos únicos destaques da equipe comandada por António Oliveira. No entanto, o cenário mudou com Ramón, que priorizou um meio-campo mais combativo, de proteção ao sistema defensivo.

Até a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, Bidon havia atuado apenas sete vezes com Ramón, sendo titular em uma oportunidade. De lá para cá, o jovem acumula cinco partidas, todas começando desde o início.

"O Breno [Bidon] é um garoto, um menino com um futuro impressionante. Mas precisava entender o jeito que precisávamos dele. E tem feito um grande trabalho. Nós tínhamos que colocá-lo em um momento justo, quando o time tivesse uma estrutura melhor. Está crescendo e vai nos ajudar muito", disse o auxiliar Emiliano Díaz após a vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO por 3 a 0.

A tendência é que Ramón e sua comissão dêem sequência para o meio-campo que atuou no empate com o Internacional por 2 a 2, no último final de semana. José Martínez, Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro foram os titulares.

Com contrato até final de 2028, Bidon é um dos principais ativos do Corinthians. O jovem é monitorado por diversas equipes da Europa e pode receber propostas a partir do ano que vem. O Timão detém 80% dos direitos econômicos do garoto de 19 anos.