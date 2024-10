'Dorival precisa comprar ingresso para estar na final da Copa', dispara RMP

Em participação no Fim de Papo desta quarta (9), o comentarista Renato Maurício Prado criticou o trabalho de Dorival Junior à frente da seleção brasileira.

Na opinião de RMP, as novidades na escalação diante do Chile mostram que o treinador está "perdido" no comando da seleção. Citando a promessa de Dorival de chegar à final da Copa, o comentarista disse que o técnico deve comprar um ingresso para garantir que vai estar na decisão.

O Dorival está completamente perdido. [...] Por mais que o Igor Jesus esteja fazendo um ótimo Brasileiro, seja um ótimo atacante, ótimo reforço do Botafogo, mas e o Endrick? Por que ele descarta tão facilmente o Endrick. Ele entra e faz gol no Real Madrid. Ele é reconhecidamente mais talentoso que o Igor Jesus. Mas não. Ele vai colocar o Igor Jesus. E o Rodrygo na esquerda. Porque não convocou ninguém para o lugar do Vini Junior, chamou o Andreas Pereira para o meio. O Dorival está completamente perdido e, para cumprir aquela promessa de estar na final da Copa, ele precisa comprar o ingresso já. Com a seleção está cada vez mais difícil de acreditar.

Renato Maurício Prado

