Com Mayke e sem convocados, Palmeiras se reapresenta após folga tripla e treina com foco no Juventude

Depois de três dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o jogo contra o Juventude, que acontece apenas no dia 20, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem o trio de convocados Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia) e Weverton (Brasil), o elenco realizou dois trabalhos técnicos: posse de bola e marcação com objetivos específicos e um jogo em campo reduzido com dois tempos de dez minutos.

Contudo, nenhum deles deve ser baixa para o compromisso no dia 20. A data Fifa, período para disputa dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, se encerra no dia 15, e os atletas se reapresentam em seguida ao clube.

Na partida contra o Bragantino, o Verdão contou com os retornos do goleiro Marcelo Lomba, do lateral direito Marcos Rocha e do atacante Estêvão, que se recuperaram de lesões. Diante do Juventude, o Verdão deve tirar mais um jogador do Departamento Médico, que é o lateral direito Mayke. O atleta vinha em processo de transição físico e deve estar 100% para o compromisso no Sul.

Por outro lado, o Verdão tem o desfalque do meio-campista Gabriel Menino, que recebeu cartão vermelho após o apito final do jogo contra o Bragantino por confusão com Lucas Cunha.

O último compromisso do Palmeiras foi no último sábado, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O resultado deixou o time comandado por Abel Ferreira na segunda posição, com 57 pontos, três atrás do líder Botafogo.