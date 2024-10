Com aproveitamento ruim, São Paulo ainda fará cinco jogos como visitante no Brasileirão

O São Paulo precisará superar um mau aproveitamento como visitante se quiser garantir classificação à Libertadores do ano que vem.

O time comandado por Luis Zubeldía possui um baixo retrospecto fora de casa na atual edição do Brasileiro. Ao todo, foram apenas quatro vitórias em 14 partidas disputadas longe de seus domínios.

Além disso, a equipe obteve três empates e sofreu sete derrotas. O aproveitamento é de apenas 37,5%. Ainda assim, o número baixo supera o retrospecto do ano passado.

Em 2024, sob o comando de Dorival Júnior, o São Paulo conquistou só um triunfo fora de casa. Ao final do torneio, o aproveitamento como visitante foi de 19,2%.

Nesta temporada, o time de Zubeldía precisará melhorar este cenário para ficar entre os seis melhores do Brasileirão. Daqui até o fim da Série A, o Tricolor disputará cinco das nove partidas restantes na condição de visitante.

O São Paulo ainda visita Criciúma, Bahia, Red Bull Bragantino, Grêmio e Botafogo nesta edição da competição. Além disso, o próximo compromisso do Tricolor, contra o Vasco, ocorrerá em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, pois o Morumbis receberá show do cantor Bruno Mars e terá o gramado trocado.

O aproveitamento ruim fora de casa foi provado na última rodada do Brasileiro, quando o São Paulo foi derrotado na Arena Pantanal, para o Cuiabá, por 2 a 0. Com o resultado, o time se distanciou do G4 da tabela.

Quinto colocado, o Tricolor tem 47 pontos conquistados, contra 51 do Flamengo. A equipe tentará se reaproximar do G4 na semana que vem, no dia 16, quando recebe o Vasco em Campinas, às 21h45 (de Brasília). O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.