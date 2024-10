Chile x Brasil: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias para a Copa

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo nesta quinta-feira. A Seleção Brasileira terá pela frente o Chile, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

ONDE ASSISTIR: O confronto terá transmissão da Globo e do SporTV.

Os brasileiros chegam para a partida pressionados pelos recentes maus resultados e, principalmente, desempenho abaixo de esperado. A Seleção está apenas na quinta posição, com 10 pontos.

O Brasil precisa do bom resultado para ganhar tranquilidade para sequência das Eliminatórias. Um tropeço pode fazer a equipe sair da zona de classificação para a Copa do Mundo.

O técnico Dorival Júnior tem problemas para escalar o Brasil. O comandante perdeu o goleiro Alisson, os zagueiros Eder Militão e Bremer, além do atacante Vinícius Júnior, por lesão.

O treinador, no entanto, não fez mistério e adiantou a escalação do Brasil. As principais novidades serão o lateral esquerdo Abner e o atacante Igor Jesus.

Do outro lado, o Chile vem em situação pior que a dos brasileiros. Os chilenos estão com apenas cinco pontos, na penúltima posição das Eliminatórias.

FICHA TÉCNICA:



CHILE X BRASIL

Local: estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago (Chile)



Data: 10 de outubro de 2024, quinta-feira



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Dario herrera (ARG)



Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)



VAR: Hector Paletta (ARG)

CHILE: Cortés; Zaldívia, Maripán, Díaz e Loyola; Dávila, Pulgar e Osorio (Tapia); Palacios; Eduardo Vargas e Cepeda.



Técnico: Ricardo Gareca

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.



Técnico: Dorival Júnior