CBAt e comunidade comemoram Dia do Atletismo

O Dia do Atletismo é comemorado neste 9 de outubro, uma data muito especial para toda a comunidade atlética do Brasil. O atletismo é um dos três esportes considerados como de Classe 1, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), devido a sua importância histórica e técnica.

O presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, celebrou a data e exaltou a importância desse esporte na vida das pessoas. Confira a declaração completa do dirigente:

"É dia de reconhecer a importância deste esporte em nossas vidas e na sociedade. Em nome da CBAt gostaria de expressar minha gratidão a todos os atletas, treinadores, árbitros, gestores de federações e clubes, demais profissionais, patrocinadores e entusiastas que contribuem para o desenvolvimento do atletismo no País e que nos ajudam direta ou indiretamente. Seu esforço e dedicação são fundamentais para o crescimento e sucesso deste esporte gigante!

É uma honra, um privilégio, um orgulho estar presidente da CBAt. O atletismo é sonho, superação, suor, vitória, resiliência, é externar o melhor de nós, usar o corpo como uma ferramenta fantástica, perfeita, e levá-lo ao limite.

Dentre as grandes lições do atletismo registramos sempre que é um esporte em que nós não temos de ser melhores que ninguém, mas sim melhores do que nós mesmos todos os dias. Ninguém é campeão sem ser melhor do que ele mesmo todos os dias.

O atletismo nos inspira a nunca desistir, a buscar constantemente nossos objetivos e a superar barreiras, tanto físicas quanto mentais.

É um catalisador para a união dos povos e importante ferramenta de inclusão e transformação social.

Desejo a todos um excelente Dia do Atletismo e que seja um dia de reflexão sobre o que somos, o que buscamos, o que conquistamos e o que temos a oferecer.

Saudações a todas e todos."

Nos Jogos Olímpicos Modernos, iniciados em Atenas-1896, o atletismo é o esporte com mais participantes, o que tem o programa mais extenso e o que distribui o maior número de medalhas.

Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma única prova era disputada: uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de stadium. Na primeira edição olímpica registrada, em 776 aC, o campeão foi Koroebus, da cidade grega da Élida. Apenas a partir da quinta edição dos Jogos Antigos é que foram acrescentadas outras disputas, também do atletismo, como os lançamentos do disco e do dardo, além do salto em distância.

O atletismo, como o conhecemos hoje, teve seu formato definido na primeira metade do século XIX, na Inglaterra. O primeiro campeão dos Jogos da Era Moderna, em Atenas-1896, foi o norte-americano James Connoly, no salto triplo. A prova já deu ao Brasil seis medalhas olímpicas, com Adhemar Ferreira da Silva ? bicampeão olímpico (ouro em Helsinque-1952 e Melbourne-1956) ?, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo.

O Brasil tem 21 medalhas olímpicas na história e outros campeões como Joaquim Cruz, nos 800 m, Maurren Maggi, no salto em distância e Thiago Braz, no salto com vara.

O primeiro medalhista do atletismo do Brasil foi José Telles da Conceição, no salto em altura, em Helsinque-1952. Vanderlei Cordeiro de Lima, na maratona, levou o bronze em Atenas-2004 e também recebeu a medalha Pierre de Coubertain. Vanderlei foi empurrado e derrubado quando estava na liderança da maratona, voltou, completou a prova, foi ao pódio e comemorou.

Este ano, o Brasil trouxe duas medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024: a prata conquistada por Caio Bonfim, nos 20 km de marcha atlética, e o segundo bronze olímpico, obtido por Alison dos Santos, o Piu, nos 400 m com barreiras.