Cássio deixa treino do Cruzeiro com dores e vira preocupação para Diniz

O treinador Fernando Diniz ganhou uma preocupação no treino do Cruzeiro desta quarta-feira, na Toca da Raposa. O goleiro Cássio saiu para disputar uma bola no alto e acabou caindo no chão sentindo dores na coxa direita, precisando receber o atendimento do fisioterapeuta Eduester Lopes.

O ex-atleta do Corinthians até se levantou para tentar sair de campo, mas caiu mais uma vez e deixou o treinamento mancando e com uma expressão de tristeza no rosto.

Até o momento, o Cruzeiro não se pronunciou sobre o ocorrido. Agora, Cássio deverá ser avaliado pelo departamento médico da Raposa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Este é mais um problema para a equipe. Na última terça-feira, o clube confirmou que o volante Matheus Henrique sofreu uma lesão muscular no quadril. Além do meio-campista, os lesionados do Cruzeiro são: Juan Dinenno, Rafa Silva, Japa e Vitinho.

Por conta da data Fifa, o Cruzeiro volta a campo apenas no dia 18 de outubro, às 21h30 (de Brasília). A equipe comandada por Fernando Diniz recebe o Bahia, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.