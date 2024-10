Como briga política com Maduro fez Argentina 'encarar' furacão nos EUA

A seleção argentina entrou no meio da rota do furacão Milton ao viajar para Miami, nos EUA, antes de seu primeiro compromisso nesta Data Fifa. Mas por que os atuais campeões do mundo foram até a cidade no estado da Flórida se vão jogar na Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

No olho do Milton

Um dos fatores que explicam a decisão é a briga política entre Javier Milei e Nicolás Maduro. As relações entre os países desmoronou desde que Javier Milei virou presidente argentino, com ele e Maduro trocando insultos públicos frequentemente.

A Venezuela fechou seu espaço aéreo para voos com origem ou destino sendo a Argentina. A ação, tomada nos primeiros meses deste ano, foi uma represália à apreensão de um avião de carga venezuelano entregue pelos argentinos aos EUA.

Portanto, a delegação da Albiceleste não poderia partir direto de Buenos Aires com destino a Maturin, onde a partida será disputada. A seleção tricampeã mundial decidiu levar a preparação para as instalações do Inter Miami, clube em que joga o astro Lionel Messi e que tem bom relacionamento com os argentinos.

A escolha também teve uma questão logística. A AFA (Associação Argentina de Futebol) definiu Miami como um "meio-termo" entre o país e o continente europeu, onde a maioria dos seus convocados atua, de acordo com o jornal argentino Olé.

Rota do furacão

Messi durante treino da Argentina nos Estados Unidos Imagem: CHRIS ARJOON/AFP

A decisão fez com que a delegação argentina fossem em direção ao "pior furacão em 100 anos" nos EUA. O furacão Milton é um dos mais potentes já registrados no país e deve atingir a costa da Flórida entre a noite desta quarta (9) e madrugada de quinta (10).

Os jogadores chegaram no início da semana, bem quando o Milton começou a subir de categorias. O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) classificou o furacão na escala máxima, cinco.

A seleção ficou "presa" em Miami, e o jogo desta quinta (10) contra a Venezuela pode ser afetado. Os argentinos não conseguiram viajar para o país na última terça (8). A ideia é fazer uma nova tentativa nesta quarta, véspera do duelo. O voo está marcado para 16h (de Brasília) e terá escala na Colômbia.

A Argentina ainda tem outro compromisso nesta Data Fifa. Depois de visitar a Venezuela, a líder isolada das Eliminatórias vai receber a Bolívia na próxima terça-feira (15), em casa, às 21h.