'Benéfico e fundamental': Leila celebra acordo e fim de racha com WTorre

A presidente Leila Pereira exaltou o acordo entre Palmeiras e WTorre, que finalizou uma longa briga pelo Allianz Parque em uma operação de quase R$ 120 milhões.

O que ela disse

Este é um momento especial para todos nós, palmeirenses. Após dez anos de discussões, a nossa gestão concretizou um acordo justo, benéfico a todos e fundamental para o futuro desta parceria, que tem mais 20 anos pela frente. Nosso compromisso é construir um Palmeiras cada vez mais vencedor e, para isso, queremos caminhar lado a lado com a WTorre. Leila Pereira, no comunicado oficial do acordo.

Entenda o acordo

Palmeiras e WTorre entraram em acordo para colocar fim a todas as brigas que existem entre eles na Justiça. O clube recebeu R$ 50 milhões à vista e ainda terá direito a algumas propriedades que estavam em disputa entre eles na arbitragem e que a construtora alegava pertencer a ela.

"O saldo do acordo financeiro totaliza R$ 117,1 milhões, sendo R$ 50,1 milhões pagos à vista ao clube, além da cessão de propriedades da arena e da implementação do Novo Setor Gol Norte, que se localizará no anfiteatro e ampliará em cerca de 1 mil lugares a capacidade do Allianz Parque em dias de jogos", explicou a nota.

O fim da briga foi oficializado hoje (9) após o pagamento e estava sendo costurado há muito tempo com a participação direta de Leila Pereira e o CEO da WTorre, Marcelo Frazão.

"Fica também definida a setorização das cadeiras da arena, beneficiando assim torcedores adeptos dos programas Avanti e Passaporte e clientes do Lounge Centenário, bem como detentores de cadeiras cativas, que terão seus direitos integralmente preservados", completa a nota.