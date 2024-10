Barrada, bet que patrocina time da Série B encerra operações no Brasil

Do UOL, em São Paulo

A Dafabet, que patrocina o Guarani e está fora da lista de bets autorizadas pelo governo, anunciou que não vai mais atuar no Brasil.

O que aconteceu

A casa de apostas informou que vai encerrar suas operações no país a partir desta quinta (10). O comunicado foi publicado na plataforma da empresa e nas redes sociais.

A Dafabet acrescentou que os pedidos saque devem ser enviados até terça-feira da semana que vem (15). A bet pediu para que os usuários retirem eventual saldo restante "o mais rápido possível".

Ela é uma das duas bets patrocinadoras de times das Séries A e B que ainda estão barradas de operar no país. Além dela, a Reals tem parceria com Amazonas e Coritiba e também está vetada. A Dafabet foi anunciada como patrocinadora máster do Guarani em julho.

Três casas de apostas que patrocinam clubes das elites nacionais foram incluídas na lista de autorizadas na última terça (8). A Esportes da Sorte (com vínculos com Athletico, Bahia, Corinthians, Grêmio e Ceará) e a Betvip (Sport) receberam liberação parcial de operarem no Rio de Janeiro, enquanto a Stake (Juventude), foi autorizada nacionalmente.