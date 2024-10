Autuori acredita que troca de técnicos prejudicou a temporada do Athletico-PR

Nesta quarta-feira, o diretor técnico do Athletico-PR, Paulo Autuori, concedeu entrevista coletiva na Ligga Arena. Pressionado pela torcida pela má fase do time em campo, Autuori falou pela primeira vez desde que retornou ao cargo no Furacão e acredita que a principal causa do ano abaixo do esperado foram as constantes trocas no comando técnico da equipe.

"Acho que o grande problema do Athletico-PR nessa temporada foi a troca excessiva de comando, que é algo muito complicado para os jogadores. Se nos aprofundarmos nos distintos perfis daqueles que estiveram nessas trocas, entendemos ainda mais o problema", afirmou.

Recém-contratado, Lucho González é o quarto treinador a passar pelo CT do Caju em 2024. Cuca foi quem mais dirigiu o time no ano, ficando pouco mais de três meses e meio. O diretor técnico, no entanto, demonstrou confiança no trabalho do argentino, apesar de sua inexperiência como treinador.

"Não sei se perguntaram a mesma coisa sobre a falta de experiência do Filipe Luís no Flamengo. O Lucho, para mim, é um treinador que, como jogador, se identifica demais. E uma mudança neste momento não permitiria trazer alguém que não soubesse o que é o futebol brasileiro. Nós queremos uma continuidade, e a própria vinda do Lucho tem a ver com isso. Um treinador novo, com ideias que refletem no seu dia a dia", declarou.

Em 15º lugar no Campeonato Brasileiro e dois pontos acima da zona de rebaixamento, o Athletico-PR vive um momento ruim, estando há nove jogos sem vencer no torneio. As eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana pioraram o clima no clube e preocuparam ainda mais a torcida.

O Athletico-PR volta a campo no dia 17 de outubro, em duelo importante na luta contra a queda. O Furacão visita o Corinthians, 18º colocado, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão.