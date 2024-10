Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileiro

O Atlético-MG recebe o Grêmio às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (9), na Arena MRV, em jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Os dois times estão colados no meio da tabela. O Galo é o 10º, com 37 pontos, dois a mais que o Tricolor gaúcho, que aparece uma colocação abaixo.

Ambos também chegam para o duelo com dois jogos de invencibilidade — uma vitória e um empate. O Atlético bateu o Vasco e ficou na igualdade com o Vitória nas duas últimas rodadas, enquanto o Grêmio superou o Fortaleza e empatou com o Botafogo.

O confronto anterior entre eles terminou com vitória de virada do Galo nos acréscimos. Há pouco mais de um mês, Scarpa, Palacios e Vargas frustraram o retorno do Grêmio à Arena, com placar de 3 a 2.

Atlético-MG x Grêmio -- 6ª rodada do Brasileirão

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Data e horário: 9 de outubro de 2024, às 19h30

Transmissão: Premiere