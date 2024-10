Atlético-MG vence Grêmio com Hulk inspirado e noite típica de Deyverson

O Atlético-MG fez a lição de casa na Arena MRV, venceu o Grêmio por 2 a 1 em duelo atrasado do Campeonato Brasileiro e ficou mais perto do G6 na tabela do torneio nacional.

Hulk abriu o placar, Aravena empatou, e Deyverson, em noite típica do atacante, decidiu — além de marcar o gol da vitória, ele se envolveu em confusão com Reinaldo e chegou a dar um beijo em Marchesín, goleiro gremista.

Com o resultado, os mineiros chegaram aos 40 pontos, ultrapassaram o Vasco e assumiram a 9ª posição. Os gaúchos, por outro lado, estacionaram nos 35 pontos e seguem no 11° lugar. O Inter "inaugura" o G6 e tem 46 pontos.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão somente na outra semana. O Atlético-MG encara o Fortaleza fora de casa na quarta (16), enquanto o Grêmio, já no sábado (19), tem o rival Inter pela frente.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve equilíbrio, boas defesas e quatro gols — três validados e um anulado. Os mandantes iniciaram a contagem com Hulk, de pênalti, mas foram surpreendidos com Braithwaite, em gol anulado, e Aravena, que cravou o empate. Deyverson, no entanto, definiu a vitória parcial dos mineiros em meio às boas defesas de Matheus Mendes e Marchesín.

Na etapa final, o duelo ficou mais truncado e com troca de farpas em meio às poucas chances de gol. Otávio carimbou a trave e ficou perto de um golaço, enquanto os gaúchos se lançaram de vez ao ataque com a entrada de Diego Costa, mas não conseguiram incomodar o goleiro adversário.

Gols e destaques

Matheus Mendes faz mágica. O goleiro do Atlético-MG operou um verdadeiro milagre ainda com dois minutos de partida, quando os gaúchos chegaram pela bola parada: Cristaldo cobrou falta para dentro da área e, no rebote, Edenílson acertou um lindo chute de primeira — o problema para o meia é que Matheus Mendes, usando e abusando do reflexo, espalmou.

Hulk desmonta Jemerson e abre o placar. Os mandantes contaram com a habilidade de Hulk para responder com bola na rede pouco tempo depois, quando o camisa 7 recebeu na ponta esquerda, desconcertou Jemerson dentro da área e foi derrubado pelo gremista. O próprio Hulk chamou a responsabilidade e deslocou Marchesín na cobrança de pênalti: 1 a 0.

Hulk converteu pênalti em Atlético-MG x Grêmio, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Pedro Souza / Atlético

Gol anulado, gol validado. O Grêmio se lançou ao ataque após ser vazado e precisou marcar duas vezes para, de fato, igualar o marcador do embate. Primeiro — e logo na primeira jogada pós-gol de Hulk —, Braithwaite recebeu lançamento, ganhou da zaga no corpo e superou o goleiro, mas bateu com a mão na bola e viu a arbitragem invalidar o ataque no VAR. Depois, Aravena foi presenteado com um passe açucarado de Dodi, deslocou Matheus Mendes e conseguiu sair para o abraço sem anulações: 1 a 1.

Aravena é abraçado por companheiros após marcar para o Grêmio contra o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Scarpa para na trave, mas Deyverson não perdoa. Mais proativos, os donos da casa foram premiados com mais um gol antes do intervalo. Scarpa acertou a trave após bela defesa de Marchesín e, um minuto depois, Deyverson concluiu com eficiência uma jogada trabalhada pelo meio e fez a festa na Arena MRV: 2 a 1.

Otávio também para na trave, e Fausto Vera perdoa. O 2° tempo começou com uma quase pintura de Otávio: o volante acertou um lindo chute de muito longe e carimbou a trave de Marchesín. A bola sobrou limpa para Fausto Vera, que se atrapalhou na hora da finalização e isolou a bola para as arquibancadas.

Reinaldo e Deyverson: provocações, cartões e suspensões. O lateral do Grêmio e o atacante do Atlético-MG trocavam farpas desde o fim do 1° tempo e acabaram amarelados, já na etapa final,. Os cartões prejudicaram diretamente as equipes porque ambos estavam pendurados e estão fora da próxima rodada. Deyverson, de quebra, deu um beijo no goleiro rival.

Reinaldo, do Grêmio, e Deyverson, do Atlético-MG, discutem antes de cartão amarelo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Técnicos mexem, mas... Gabriel Milito e Renato Gaúcho fizeram substituições com dois objetivos diferentes: o primeiro reforçou o setor defensivo ao sacar, por exemplo, Deyverson, enquanto o segundo apostou em Diego Costa e manteve Braithwaite em campo. As chances perigosas de gol, no entanto, foram escassas até o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2x1 GRÊMIO

Data e horário: 9 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Lyanco, Fausto Vera, Deyverson, Hulk (CAM); Jemerson, Marchesín, Reinaldo (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Hulk (CAM), aos 8 min do 1° tempo; Aravena (GRE), aos 22 min do 1° tempo; Deyverson (CAM), aos 39 min do 1° tempo

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia (Palacios), Battaglia, Lyanco (Bruno Fuchs) e Rubens; Otávio (Paulo Vitor), Fausto Vera e Scarpa; Hulk (Alan Kardec), Paulinho e Deyverson (Mariano). Técnico: Gabriel Milito

GRÊMIO: Marchesín; Igor Serrote (Diego Costa), Rodrygo Ely, Jemerson (Pavón) e Reinaldo; Pepê (Ronald), Dodi, Edenílson, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Mayk); Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho