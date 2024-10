Atacante do time feminino do Palmeiras rompe LCA do joelho esquerdo e vira desfalque

O Palmeiras comunicou, na tarde desta quarta-feira, que a atacante Victoria Liss teve constatada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Com isso, a atleta de 23 anos passará por cirurgia e vira desfalque para a técnica Camilla Orlando para o restante da temporada.

"A atacante Victoria Liss teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, já iniciou tratamento e será submetida a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Desejamos uma pronta recuperação à nossa palestrina! Força, Liss!", comunicou o Verdão.

A atleta está sob cuidados do Departamento Médico. Victoria Liss sofreu a lesão no dia 29 de setembro, no último compromisso das Palestrinas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino. O Verdão venceu o duelo por 1 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Naquele confronto, Victoria Liss foi titular, mas precisou ser substituída aos 26 minutos do primeiro tempo.

Publicação de @palmeiras Ver no Threads





Neste ano, a atacante disputou 10 jogos e marcou um gol. A atleta se junta à zagueira Gi Campiolo, que também se recupera de lesão no LCA. As outras baixas palmeirenses vem sendo Andressinha, Bianca Gomes e Taina Maranhão (transição física) e Juliete (lesão no pé direito).

As Palestrinas entram em campo no dia 2 de novembro, quando enfrentam a Ferroviária, em duelo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), em Araraquara.