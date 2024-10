Arnaldo: Corinthians está atrás desesperadamente de novo patrocínio máster

Mesmo com a autorização parcial para a Esportes da Sorte operar no Rio de Janeiro, o Corinthians segue em busca de um novo patrocinador máster, afirmou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quarta-feira (9). Segundo ele, há um temor no Parque São Jorge que a empresa não consiga honrar os valores do contrato.

A informação que eu tenho é que o Corinthians, mesmo mantendo um patrocinador na camisa, com essa autorização parcial, a informação que eu tenho é que o Corinthians está desesperadamente atrás de um novo patrocinador máster porque a possibilidade de [a Esportes da Sorte] cair é grande.

Mesmo em relação à primeira patrocinadora máster, a Vai de Bet, que foi anunciado como o maior patrocínio do futebol brasileiro, os valores que o Corinthians procura agora no mercado são infinitamente menores do que aquele, porque vai desvalorizando, vai caindo. Aquele sonho da Vai de Bet de R$ 120 milhões por ano já está em outro patamar. O Corinthians está procurando alternativas porque sabe que isso pode parar de pingar a qualquer momento. Arnaldo Ribeiro

