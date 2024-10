Andres Rueda é expulso do quadro associativo do Santos por 'gestão temerária'

Ex-presidente do Santos, Andres Rueda foi expulso do quadro associativo do clube. A decisão foi tomada na noite da última terça-feira (8), em sessão extraordinária do Conselho Deliberativo.

Além de Rueda, José Carlos de Oliveira, vice-presidente, Renato Hagopian e Dagoberto Oliva, integrantes do Comitê de Gestão da última administração, também foram excluídos.

A votação nominal apontou 115 votos a favor e quatro contrários, além de sete abstenções, considerando a última administração como gestão temerária.

Agora, o trio tem três dias para recorrer. Caso isso ocorra, a Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) terá 30 dias para se manifestar.

Andres Rueda presidiu o Santos de 2020 até 2023. O seu mandato ficou marcado pela queda do Peixe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube tem Marcelo Teixeira como mandatário.