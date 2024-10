Alto nível técnico e equipes mais fortes: o que esperar da temporada do NBB

A 17ª temporada do Novo Basquete Brasil começa neste sábado (12) com o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo. Segundo o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Franco Montoro, as expectativas são altas por uma competição mais disputada e com maior nível técnico.

A fase de classificação desta temporada 2024/25 é realizada em dois turnos, com os 16 primeiros colocados se classificando para os playoffs. No mata-mata, a série de oitavas de final terá disputa em uma melhor de cinco de jogos, assim como já acontecia nas quartas, semifinais e finais. Será possível acompanhar várias partidas no UOL

"A gente está começando agora a 17ª temporada do NBB e a expectativa é grande. Já estamos contentes em renovar esse patrocínio com a Caixa. A gente teve um evento muito rico com a participação de técnicos e atletas — eles que fazem realmente acontecer — e todos foram unânimes em destacar o fortalecimento das equipes e o aumento do nível técnico. A gente espera uma competição com muita disputa, jogo e basquete", disse o presidente em entrevista ao UOL durante o evento de abertura realizado no Club Athletico Paulistano.

Montoro também destacou as ações da Liga visando à ampliação do público. O torneio nacional de basquete 3x3 é um dos exemplos citados pelo presidente.

"A gente tem trabalhado muito para fazer o NBB chegar nas pessoas. É um fortalecimento da Liga como campeonato e como produto de negócio. Além de todo o investimento que a gente faz na competição e que os clubes fazem em suas equipes, nos seus departamentos de comunicação, a liga também tem feito outras atividades. Realizamos uma competição de 3x3, que aproxima muito à linguagem da rua, da cultura urbana, que o basquete tem muita ligação com isso. A nossa ideia foi criar um torneio muito promocional nesse sentido", comentou o dirigente, confirmando o torneio para a nova temporada.

Outra maneira de ampliar a popularidade do NBB, para Montoro, é criar o diálogo com influenciadores. Ele enxerga uma mudança na maneira que o esporte chega ao espectador.

"Vejo o fenômeno e acompanho com o departamento comercial essa tendência. A gente percebe, também como consumidor, essa transformação que está acontecendo. Tivemos os Jogos Olímpicos e houve uma grande transformação da cobertura jornalística. A gente tem tentado trazer também essas pessoas que possam ajudar na divulgação, e essa parte de influenciadores e mídia digital é muito importante para que a gente possa dialogar principalmente com a nova geração, que é um público que a gente tem que acessar e cada vez mais vai sempre se transformando. Então a liga está olhando para esse lado", destacou Montoro.

Situação com CBB

Desde o ano passado, o NBB acontece sem a chancela da Confederação Brasileira de Basquete. A nova temporada se iniciará sem o acordo. Segundo Montoro, existem conversas, mas a conclusão não se aproxima. Ele entende que a união seria o melhor caminho pelo bem da modalidade.

"As conversas com a CBB continuam. A gente ainda não chegou a um entendimento que fosse possível restabelecer a relação como um dia foi anteriormente. A Liga, desde a fundação, teve uma relação comercial com a confederação. Essa relação durou até o fim de 2022. Na última temporada, não conseguimos acertar as condições necessárias de um lado e de outro para assinar um contrato. Então no ano passado a competição foi realizada sem essa parceria, mas a gente continua conversando. A gente ainda não chegou neste termo, esperamos conseguir chegar o mais breve possível. O importante é a gente estar pensando no basquete. A liga vai continuar trabalhando, incentivando a modalidade e querendo que ela cresça", disse.

"A gente seguiu nossa competição, os clubes continuam unidos para produzir o campeonato. Eu sou um adepto de que quanto mais união, o resultado é melhor. Não posso dizer que algo piorou, nem para um lado e nem para outro. Tudo melhorou, mas ele pode melhorar mais se você somar esforço. A nossa intenção é nesse sentido. Vamos continuar trabalhando e se a gente conseguir trabalhar juntos acho que vai ser melhor para todos", concluiu.