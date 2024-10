Alcaraz admite nervosismo em pênalti e vê Fla como melhor da América do Sul

Depois de marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo, Charly Alcaraz projetou os próximos jogos da equipe. Após a Data Fifa, o rubro-negro enfrenta o Fluminense e depois faz o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

"Nós claramente sabemos que temos que seguir trabalhando e focando em nós mesmos. Temos jogos muito difíceis. Temos o clássico e sabemos que se vencermos poderemos seguir com chances no Brasileirão. Também sabemos que no domingo temos outro jogo muito difícil de visitante contra o Corinthians, mas também sabemos que somos o Flamengo, somos o melhor time da América do Sul. Por esse lado, estamos muito tranquilos. Temos que pensar trabalhar bem e enfrentar o que vir pela frente", disse em entrevista à FlaTV.

O argentino marcou de pênalti diante Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, ele teve 100% dos duelos aéreos ganhos, 77% de eficácia no passe e ainda contribuiu defensivamente com três desarmes. O camisa 37 explicou como estava se sentindo antes de bater a penalidade.

"Estava um pouco nervoso. Tinha uma responsabilidade muito grande porque era minha primeira responsabilidade grande no Flamengo. E, por sorte, com ajuda de Gerson e de toda a equipe, pude converter em meu primeiro gol. Então estou muito contente por isso", afirmou.

Além disso, Alcaraz ainda revelou o que foi dito pelo técnico Filipe Luís antes de sua entrada em campo, aos 21 minutos do segundo, quando substituiu o uruguaio Nico De La Cruz.

"Ele disse para eu jogar tranquilo, entrar na posição de Nico, junto com Erick (Pulgar). Jogar bastante pelos lados, tanto com Wesley, primeiro, depois com Varela, e pelo outro lado com o Ayrton. Quando pudesse chegar à área, chegasse. Então, me deu muita tranquilidade."

Apesar de ter apenas 21 anos, Alcaraz já atuou pelo Racing-ARG, clube que o revelou, Southampton-ING e pela Juventus-ITA antes de chegar ao Flamengo. Sobre o futebol brasileiro, o meia apontou algumas semelhanças ao jogo praticado na Argentina.

"Aqui no Brasil, tem um jogo mais parecido com o praticado na Argentina. De mais garra, força e muito contato com o adversário. Em campo, na Inglaterra e Itália, era como um jogo bonito. Era muita qualidade e precisão. Aqui, eu gosto muito porque um pouco de como jogava na Argentina, com muita garra de correr, de querer ganhar, de sempre ser protagonista."

Por conta da Data Fifa, o Flamengo volta a campo somente na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), diante do rival Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.