Volante do Fluminense, Bernal celebra convocação para o Uruguai e comenta adaptação ao futebol brasileiro

O Fluminense teve apenas dois convocados para a data Fifa de outubro. Um deles foi o jovem Facundo Bernal, que chegou recentemente ao futebol brasileiro, mas já vem despertando a atenção do atual técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa.

Essa é a segunda vez que Bernal é convocado para defender o time principal do Uruguai. O volante de 20 anos era presença constante nas seleções de base e, agora, passa a integrar os treinamentos da primeira equipe. Ele celebrou bastante a convocação.

"A verdade é que estou muito contente de estar aqui, com a seleção que há muito tempo sonhava em representar. Recebi uma segunda oportunidade de estar aqui e estou muito feliz", disse Bernal em entrevista à AUF TV, canal oficial da seleção uruguaia.

Bernal também comentou sobre como vem sendo sua adaptação ao Fluminense e ao futebol brasileiro de maneira geral. Contratado pelo Tricolor carioca junto ao Defensor-URU, o uruguaio foi anunciado no último dia 3 de agosto e assinou vínculo até julho de 2028.

"Me sinto bem, me receberam da melhor maneira, foi muito lindo. Para minha primeira saída, creio que hoje ando bastante bem, com calma, tranquilo, me adaptando ao que é o Fluminense e o futebol brasileiro, que tem suas diferenças", apontou o atleta.

O volante também relembrou a difícil lesão pela qual passou na temporada 2022/23. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e ficou longe dos gramados por cerca de nove meses, perdendo o Sul-Americano e a Copa do Mundo sub-20.

Agora, entretanto, o pensamento de Facundo Bernal é dar a volta por cima e encarar a nova convocação como uma "revanche", especialmente defendendo a seleção principal do Uruguai.

"Esse momento foi muito complicado para mim. Me atingiu bastante. Mas reuni forças com a minha família para passar por esse momento tão ruim que vivi e agora sim, encaro como uma 'revanche', porque sonhava com isso há muito tempo. Agora estou aqui e vou dar o meu melhor", destacou.

A seleção uruguaia de Facundo Bernal fará dois jogos nessa data Fifa. O primeiro deles acontece fora de casa contra o Peru, nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília). Já o segundo será diante do Equador, na terça-feira (15), a partir das 20h30, em Montevidéu.